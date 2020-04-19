اجتماع لوزراء صحة مجموعة العشرين برئاسة السعودية لبحث مكافحة كورونا

يُناقش الاجتماع آلية الحفاظ على سلامة المريض والاستجابة للحالات الصحية الطارئة. [أرشيفية/أ ف ب]

انطلقت اليوم الأحد، أعمال اجتماع افتراضي لوزراء الصحة في دول مجموعة العشرين “G20” برئاسة السعودية، لمناقشة سُبل مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأفاد التلفزيون الرسمي السعودي، بأن الاجتماع الذي يجري برئاسة وزير الصحة السعودي توفيق الرببيعة، يناقش آلية الحفاظ على سلامة المريض والاستجابة للحالات الصحية الطارئة في ظل استمرار تفشي الفيروس.

ويأتي هذا الاجتماع، بحسب السلطات السعودية، استمرارا لقمة قادة مجموعة العشرين الاستثنائية والافتراضية التي عُقدت في شهر مارس الماضي، بدعوة من المملكة، حيث أصدرت توجيهات لوزراء الصحة بمشاركة أفضل الممارسات الوطنية ووضع مجموعة من الإجراءات والتدابير العاجلة لمساعدة مجموعة العشرين على توحيد الجهود من أجل مكافحة الجائحة.

الجدير بالإشارة أن مجموعة العشرين هو منتدى تأسس سنة 1999 بسبب الأزمات المالية في التسعينات، ويمثل هذا المنتدى ثلثي التجارة في العالم وأيضا يمثل أكثر من 90 بالمئة من الناتج العالمي الخام.

وتهدف مجموعة العشرين إلى الجمع الممنهج لدول صناعية ومتقدمة هامة بغية نقاش قضايا أساسية في الاقتصاد العالمي.

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