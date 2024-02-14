اجتماع لوضع  آلية لتوزيع المؤسسات التعليمية في طرابلس

عُقِدَ صباح. اليوم الأربعاء ، ببلدية طرابلس المركز، اجتماع استراتيجي لوضع آلية توزيع المؤسسات التعليمية بمراقبة التربية والتعليم، للمرحلة الثانية، وفقًا لقرار مجلس الوزراء.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال)، أن هذا المشروع يعد هدفًا استراتيجيًا للوزارة، ويسعى إلى حل مشكلة الاكتظاظ الطلابي وتطوير التعليم وتنفيذ التعليم الإلكتروني واليوم الدراسي الكامل.

وأوضحت بثينة الجدي مراقب التربية والتعليم بطرابلس المركز ، أن المرحلة الأولى من المشروع تهدف إلى إنشاء مؤسسات تعليمية بديلة للمدارس المتهالكة، وأن المدارس البديلة تخضع لعملية الإنشاء بعد إتمام إجراءات التعاقد من قِبل جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.

وأكدت الجدي، على أهمية عدم تسليم أي مؤسسة تعليمية تابعة للمراقبة، لأية جهة، ولأية أسباب كانت .

حضر الاجتماع مديرو مكاتب التخطيط والتعليم الثانوي والتعليم الأساسي ومكتب التعليم الخاص بالمراقبة.