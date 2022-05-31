اجتماع لوضع ترتيبات افتتاح ‏منفذ غدامس ‏الحدودي

عُقد بمقر إدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية في العاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة المكلفة من وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، بشأن فتح ‏منفذ غدامس ‏الحدودي مع الجزائر، وذلك بحضور مسؤولي المكونات الرقابية والأمنية ‏العاملة في المنفذ وعميد بلدية ‏غدامس.‏

ونوقش خلال الاجتماع الاحتياجات اللازمة لتفعيل منفذ غدامس ‏الحدودي ‏مع دولة الجزائر والمشاكل التي تواجه الأجهزة الامنية ‏العاملة ‏بالمنفذ ‏وإيجاد الحلول لإنهائها.‏

وفي ختام الاجتماع قررت اللجنة الاستمرار في عملها لوضع الحلول ‏اللازمة والمناسبة ‏مع التأكيد على جاهزيتها للعمل بعد توفر كافة ‏الإمكانيات التي يحتاجها المنفذ لإعادة ‏افتتاحه، وتحديد موعد الاجتماع ‏القادم، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية.

يُشار إلى أن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، أصدر قراراً في وقت سابق، بإعادة فتح المعابر الحدوديّة التجارّية مع تونس وليبيا.