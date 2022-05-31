اجتماع لوضع ترتيبات افتتاح ‏منفذ غدامس ‏الحدودي

عُقد بمقر إدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية في العاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة المكلفة من وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، بشأن فتح منفذ غدامس الحدودي مع الجزائر، وذلك بحضور مسؤولي المكونات الرقابية والأمنية العاملة في المنفذ وعميد بلدية غدامس.
ونوقش خلال الاجتماع الاحتياجات اللازمة لتفعيل منفذ غدامس الحدودي مع دولة الجزائر والمشاكل التي تواجه الأجهزة الامنية العاملة بالمنفذ وإيجاد الحلول لإنهائها.
وفي ختام الاجتماع قررت اللجنة الاستمرار في عملها لوضع الحلول اللازمة والمناسبة مع التأكيد على جاهزيتها للعمل بعد توفر كافة الإمكانيات التي يحتاجها المنفذ لإعادة افتتاحه، وتحديد موعد الاجتماع القادم، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية.
يُشار إلى أن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، أصدر قراراً في وقت سابق، بإعادة فتح المعابر الحدوديّة التجارّية مع تونس وليبيا.
اترك تعليقاً