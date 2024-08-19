اجتماع ليبي ألماني لتعزيز التعاون الأمني

عقدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية اجتماعًا أمنيا مع وفد ألماني لبحث سبل تعزيز التعاون الأمني، خاصة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية الحدود والتدريب.

وترأس الاجتماع وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة اللواء محمود عمر سعيد، بحضور رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، ومدير الإدارة العامة للتدريب، ومدير الإدارة العامة لأمن السواحل، ومدير مكتب الوكيل، ومدير إدارة مباحث الجوازات، والمساعد للشؤون العامة بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، ومعاون مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي، ومندوب جهاز الحدود.

وحضر الاجتماع عن الجانب الألماني، وزير الدولة لشؤون الهجرة برنارد كوسير، بحضور سفير ألمانيا لدى ليبيا، وسفير ليبيا لدى ألمانيا، ومدير إدارة الهجرة والملحق العسكري.

وتناول الاجتماع التعاون بين وزارتي الداخلية بالبلدين في عدة مجالات مختلفة وعلى وجه الخصوص ملف الهجرة غير الشرعية وضبط الحدود والاستفادة من التجارب والخبرات الأمنية والتدريب للرفع من الكفاءات.

كما تم التطرق إلى الإجراءات العملية التي قامت بها وزارة الداخلية في ليبيا بالتعاون مع المنظمات الدولية، وكذلك التسهيلات التي منحتها حكومة الوحدة الوطنية بشأن الإعفاء من رسوم التأشيرات للمهاجرين غير الشرعيين طواعية لبلدانهم.