اجتماع ليبي تركي لمتابعة مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال الصحة

اجتمع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، مع وفد من وزارة الصحة التركية، لمتابعة مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي الصحة بالبلدين.

وعبّر أبوجناح عن تطلعات وزارة الصحة لتحقيق شراكة فاعلة مع وزارة الصحة التركية لدعم الخدمات الطبية في ليبيا، داعيا الوفد التركي لزيارة المرافق الصحية بالمنطقة الجنوبية، والاستفادة من خبرات المختصين بالجانب الصحي من دولة تركيا وتحسين الخدمات هناك.

وبموجب الاتفاقية الموقعة بين وزارتي الصحة الليبية والتركية، يضطلع الجانب التركي بأنشطة في نطاق المساعدات الإنسانية في مجالات إدارة المستشفيات، والتدريب قصير المدى للكوادر الطبية، وتطوير خدمات الرعاية الصحية المحددة في إطار التعاون، ومكافحة وباء كورونا

ويتولى الجانب التركي إدارة وتشغيل المستشفيات المحددة بشكل مشترك، مع التزام الطرفان بالامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها في ليبيا، بما فيها تلك المتعلقة بالمستشفيات والمراكز الطبية.

ويقوم الجانب التركي، بتوفير الأجهزة الطبية والمستهلكات والأدوية اللازمة لتشغيل المستشفيات، كما سيقدم الطرف التركي الدعم الفني لصيانة وإصلاح الأجهزة الطبية التي يستخدمها.