اجتماع ليبي تركي لمتابعة ملفات التعاون ودعم المشروعات

عُقد اجتماع رسمي عبر تقنية الاتصال المرئي جمع وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية ورئيس اللجنة الليبية–التركية المشتركة محمد الشهوبي مع وزير التجارة التركي، لمتابعة ملفات التعاون الثنائي ودعم المشروعات التنموية بين البلدين.



وشارك في الاجتماع ممثلو اللجنة الليبية–التركية المشتركة، واتحاد المقاولين الأتراك، وهيئة التنظيم والرقابة على المصارف التركية، إضافة إلى عدد من الجهات التنفيذية من الطرفين.

وناقش الاجتماع الوضع الراهن للمشاريع المشتركة، والتحديات الفنية والمالية والإجرائية التي تواجه استكمالها، مع التأكيد على أهمية تذليل الصعوبات بما يخدم مصالح البلدين.

واتفق الجانبان على إعداد جدول زمني واضح لمعالجة الإشكاليات العالقة، ووضع آليات عملية للتنفيذ والمتابعة، بما يضمن تعزيز التعاون المشترك والدفع به نحو آفاق أوسع خلال المرحلة المقبلة.