اجتماع لمتابعة الوضع الأمني بالمنطقة الغربية ومدينة غريان

عين ليبيا | نُشر: الإثنين، 30 أكتوبر 2023 - 14:31 | آخر تحديث: 30 أكتوبر 2023 - 14:35 نُشر: الإثنين، 30 أكتوبر 2023 - 14:31
ليبيا
بحث الاجتماع آليات التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية

عقد المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش، اليوم الاثنين، اجتماعاً أمنياً لمجلس الدفاع وبسط الأمن، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة، ورئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، ورئيسي جهاز المخابرات العامة وجهاز الأمن الداخلي.

وتم خلال الاجتماع متابعة الوضع الأمني بالمنطقة الغربية عامة ومدينة غريان خاصة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

كما بحث الاجتماع آليات التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية للحفاظ على أمن واستقرار وسلامة المواطنين.

في غضون ذلك، أفادت مصادر لـ”عين ليبيا”، بأن الحياة بدأت تعود تدريجيا إلى غريان بعد اشتباكات شهدتها المدينة أمس الأحد.

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل أكثر من 8 أشخاص وأصابة أكثر من 25 شخصا.

يُشار إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنيةووزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة أصدر قرارا بتشكيل غرفة عمليات مشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي، وكلفها بالتحرك فوراً إلى مدينة غريان.

وفي وقت لاحق، أفاد مصدر من الغرفة لـ”عين ليبيا”، بأنه تم السيطرة على الأوضاع في مدينة غريان بشكل كامل مساء أمس الأحد.

آخر تحديث: 30 أكتوبر 2023 - 14:35
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