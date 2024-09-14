اجتماع مدريد يدعو لوقف فوري للهجمات العسكرية ضد الفلسطينيين

حذر البيان الختامي، لاجتماع وزراء من دول إسلامية وأوروبية إلى جانب مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الجمعة، من “التصعيد الخطير في الضفة الغربية”، وطالب “بتنفيذ وقف فوري للهجمات العسكرية ضد الفلسطينيين”.

وأكد المجتمون في العاصمة الإسبانية مدريد، على “الحاجة الملحة إلى إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بشكل فوري ودون شروط من خلال فتح جميع المعابر ودعم عمل أونروا”، وفقا لما ورد في البيان.

وقال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألبارس: “نأمل أن يسهم الاجتماع في دفع سبل إنهاء الحرب على غزة ، نحن نفتح جهوداً جديدة لدعم مستقبل للفلسطينيين وسلام دائم وحل الدولتين، ونجتمع لإيصال صوت موحد عربي وإسلامي وأوروبي في هذا الصدد”.

كما طالب البيان بإعادة السيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح وبقية الحدود، إضافة إلى انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة، بما في ذلك محور فيلادلفيا.

ودعا الاجتماع إلى التنفيذ الموثوق وغير القابل للتراجع لحل الدولتين وفقا للقانون الدولي والمعايير المتفق عليها بما في ذلك مبادرة السلام العربية.

وشدد على أهمية تحقيق سلام عادل ودائم يلبي حقوق الشعب الفلسطيني ويعزز الاستقرار والأمن والسلام والتعاون.