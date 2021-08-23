اجتماع مرتقب لدول جوار ليبيا في الجزائر

كشفت قناة “الشروق” الجزائرية، عن أن الجزائر ستحضن أواخر أغسطس الجاري، اجتماعًا على مستوى وزراء الخارجية لمجموعة دول جوار ليبيا.

ونقلت القناة عن مصادر قولها، إن الاجتماع سيحضره وزراء خارجية كل من مصر، ليبيا، تونس، السودان، التشاد والنيجر، وسينعقد يومي 30 و31 أغسطس الجاري.

وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع سيحضره ممثلون عن الأمين العام للأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي.

وبحسب المصادر، فإن الاجتماع يهدف إلى مساعدة ليبيا على إيجاد حل سياسي سلمي لأزمتها وسيقتصر على الدول الحدودية المعنية مباشرة باستقرار ليبيا.