اجتماع مرتقب للجنة 5+5 في مدينة سرت

أفادت وكالة الأنباء الليبية “وال”، بأن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ستعقد خلال اليومين القادمين اجتماعاً بمدينة سرت.

وبحسب ما نقلت الوكالة عن مصادر، فإن الاجتماع يأتي لمتابعة ما توصلت إليه اللجنة في اجتماعاتها السابقة خاصة فيما يتعلق بقرار وقف إطلاق النار، وخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا.

ووفقاً للمصادر، فإنه في إطار الاستعدادات اللوجستية والأمنية لهذا الاجتماع فقد أصدر عميد بلدية سرت مختار المعداني، اليوم الاثنين، تعميما لكافة القطاعات والأجهزة وشركات الصيانة العاملة داخل نطاق المجمع الإداري بقاعات واقادوقو، بما فيها مصرفي التجاري الوطني والوحدة ووكالة الجامعة بمباشرة الدوام خارج المجمع اعتبارا من غد الثلاثاء وذلك لاستمرار تقديم الخدمات للمواطنين.

وكان آخر اجتماع للجنة العسكرية المشتركة قد عُقِد بالعاصمة طرابلس بتاريخ 18 و19 من شهر يوليو الماضي بحضور رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق ركن محمد الحداد والفريق ركن عبد الرزاق الناظوري.