اجتماع مرتقب للجنة 6+6 في المغرب

أفادت وكالة “نوفا” للأنباء نقلاً عن مصادر ليبية، بأن اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6 المكونة من مجلسي النواب والدولة ستجتمع نهاية الأسبوع الجاري في المغرب.

في غضون ذلك، قال رئيس لجنة 6+6 في المجلس الأعلى للدولة عمر أبوليفة، في تصريح صحفي، الأربعاء، إن هناك مشاورات بين اللجنة لنقل جلساتها إلى المغرب بناءً على دعوة السلطات المغربية لاستكمال وضع القوانين الانتخابية في الوقت المحدد.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إنّ لجنة 6+6 لإعداد القوانين الانتخابية عقدت اجتماعا مع رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح وأخذت ملاحظته الفنية.

وأوضح بليحق في تصريح لـ«عين ليبيا» أنّ ملاحظات مفوضية الانتخابات سيتم أخذها في الاعتبار عند إعداد القوانين الانتخابية للانتخابات البرلمانية والرئاسية

وأضاف بليحق أنّ لجنة 6+6 لإعداد القوانين الانتخابية ستتواصل مع كل الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية، وفقا لتعبيره.

من جانبه، ذكر عضو لجة 6+6 في المجلس الأعلى للدولة فتح الله السريري لـ«عين ليبيا» أنّهم يسعون لتوسيع المشاورات مع جهات غير مفوضية الانتخابات حسبما تقدره الحاجة لإنجاح الانتخابات.