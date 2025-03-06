اجتماع مع بعثة ليبيا في جنيف لمناقشة ظاهرة الحرائق في الأصابعة

في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها المركز الوطني لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث حول حرائق مدينة الأصابعة، وتواصلاً مع بعثة دولة ليبيا في جنيف والمكتب الإقليمي للأمم المتحدة للحد من الكوارث، عقد اجتماع تقابلي عبر تقنية المعلومات، جمع الاجتماع الفريق الفني مع مندوب المنظمة الدولية للأرصاد الجوية (Mr. Cyrillic Honore)، الذي يشغل منصب مدير الحد من مخاطر الكوارث والإنذار المبكر.

وتم خلال هذا الاجتماع “استعراض ومناقشة أبرز التطورات والمستجدات المتعلقة بظاهرة الحرائق التي تشهدها منطقة الاصابعة، حيث تعتبر هذه الظاهرة من القضايا الهامة التي تتطلب تنسيقاً دولياً ومحلياً لمواجهتها بفعالية”.

وقدم الفريق الفني “عرضاً مرئياً مختصراً

تضمن شروح تفصيلية عن ظاهرة الحرائق بشكل عام والاسباب العلمية لها ومدي خطورتها والآثار البيئية والاقتصادية المترتبة عليها وكيفية معالجتها وتقديم بعض الحلول والتوصيات التي يمكن أن تسهم في تقليل المخاطر المرتبطة بالحرائق”.

وفي ختام الاجتماع “تم الاتفاق على ضرورة مواصلة التواصل خلال الأيام القليلة المقبلة لمناقشة المزيد من المعلومات حول هذه الظاهرة الكونية، كما تم التأكيد على أهمية التعاون بين الجهات المحلية والدولية لتطوير استراتيجيات فعالة للتصدي لظاهرة الحرائق”.

ويأتي هذا الاجتماع “لتكثيف الجهود وتبادل الخبرات والاستفادة بين الفريق الفني المكلف من قبل المركز الوطني لإدارة الطوارئ والازمات والكوارث وفريق بعتة الأمم المتحدة لذي ليبيا”.