اجتماع منتظر للجنة 5+5 في سرت الأسبوع القادم

أفادت وكالة الأنباء الليبية “وال”، اليوم الخميس، بأنه من المنتظر أن تعقد اللجنة المشتركة العسكرية 5+5 اجتماعا لها بمدينة سرت خلال الأسبوع المقبل.

وسيتم خلال هذا الاجتماع المنتظر والذي يتوقع أن يكون يوم الأحد أو الاثنين المقبل، بحث ومتابعة ما تم الاتفاق علية خلال الاجتماع الماضي للجنة، وخاصة فيما يتعلق بفتح الطريق الساحلي، وإزالة الألغام، والأسرى، وموضوع سحب المرتزقة والقوات الأجنبية.

ونقلت الوكالة عن مصادر قولها، إن هناك زيارة محتملة قد يقوم بها رئيس البعثة الأممية في ليبيا يان كوبتش، أو وفد من البعثة إلى مدينة سرت.