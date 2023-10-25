اجتماع موسع بالبعثة الأممية لبحث سُبل حل الانسداد السياسي

عقد نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ريزيدون زينينغا، اجتماعا موسعاً، الأربعاء، بمقر البعثة الأممية في طرابلس، رفقة رئيس القسم السياسي بالبعثة محمد التل، والمستشارة بالبعثة إيناس أحمد، مع وفد من المجلس الأعلى للدولة برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس عمر العبيدي.

وأفاد المكتب الإعلامي بمجلس الدولة، بأن الاجتماع تطرق إلى أهم الملفات السياسية الخاصة بالبلاد، ولا سيما ملف الانتخابات والقوانين الانتخابية.

وناقش الاجتماع طرق الدفع بالعملية السياسية، وسبل حلّ الانسداد السياسي، والآليات المتبعة لحل الخلافات بين الأطراف السياسية.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على أن الشركاء السياسيين ما زالوا في حاجة إلى المزيد من مواصلة الحوار والتوافق للوصول بالبلاد إلى الاستحقاق الانتخابي في أقرب الآجال.