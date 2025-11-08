اجتماع موسع في الكفرة لمتابعة جهود مكافحة الهجرة

بتوجيهات رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، اللواء صلاح محمود الخفيفي، شارك معاون رئيس الجهاز، اللواء خالد سرير الكاديكي، رفقة الوكيل العام لوزارة الصحة، الدكتور عبدالسلام عقيلة، في اجتماع موسع بمدينة الكفرة ضم عددًا من المرافق الصحية بالمدينة.

وجاء الاجتماع لمتابعة جاهزية المستشفيات والعيادات العامة والوقوف على أبرز احتياجاتها، بحضور اللجنة المكلفة من دولة رئيس مجلس الوزراء وعدد من المنظمات الدولية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار وضع خطة عاجلة لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية وتحسين سير العمل داخل المؤسسات الصحية، والعمل على توفير الاحتياجات الضرورية والعاجلة للقطاع الصحي في المدينة.

كما تضمن الاجتماع متابعة أعمال اللجان الطبية المكلفة بإجراء الكشوفات والتحاليل الطبية للمهاجرين داخل مراكز الإيواء التابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، لضمان سلامتهم الصحية وفق المعايير المعتمدة.