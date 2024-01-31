اجتماع موسع بالمصرف للمركزي لبحث دعم جهود رفع إنتاج النفط

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، اجتماعاً موسعاً بمقر المصرف، اليوم الأربعاء بحضور نائب محافظ المصرف مرعي البرعصي، ومدير عام المصرف الليبي الخارجي وعدد من المستشارين والخبراء.

وتناول الاجتماع عرضاً لمشروعات زيادة إنتاج النفط والمخصصات المالية المطلوبة لتلك المشروعات، وآلية سداد المحروقات والتحديات القائمة.

وأكّد المجتمعون في ختام الاجتماع على دعم جهود المؤسسة الوطنية للنفط وتشجيعها على رفع معدلات الإنتاج، ووضع آلية واضحة لتمويل مشروعات التطوير التي عرضتها المؤسسة، إلى جانب عرض الحلول لمعالجة آلية توريد المحروقات.

كما أكّد المجتمعون على رفع معدلات الإفصاح والشفافية، والدفع باتجاه عملية المراجعة والتدقيق التي يقوم بها ديوان المحاسبة والجهات الرقابية المعنيّة وتعزيزها.

هذا وتناول الاجتماع أيضاً، أزمة المياه الجوفية في مدينة زليتن ودعم جهود الحكومة ومساهمة المؤسسة الوطنية للنفط في معالجة هذه الأزمة.