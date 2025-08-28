اجتماع موسع برؤساء المراكز لرفع كفاءة الأداء الأمني في طرابلس

عقد مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية في مديرية أمن طرابلس، اللواء رمضان برباش، ظهر اليوم اجتماعًا موسعًا برؤساء المراكز التابعة للمديرية، بحضور رئيس قسم شؤون المراكز اللواء علي سحبون والعميد المتقاعد محمد شمينة.

وناقش الاجتماع سبل رفع مستوى الأداء الأمني في المراكز وتطوير آليات الاستجابة السريعة للبلاغات، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية داخل نطاق المديرية. كما تم التطرق إلى أهمية تفعيل دور مكاتب التحقيق والتحري لمتابعة القضايا والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد اللواء رمضان برباش أن هذه اللقاءات تهدف إلى رفع كفاءة الأداء الأمني وتحسين العمل الأمني بما يخدم المواطنين.