اجتماع موسع برئاسة الدبيبة لمتابعة توفر السلع خلال شهر رمضان

عقد في العاصمة طرابلس مساء أمس اجتماع موسع لمتابعة توفر السلع الأساسية وآلية ضبط أسعارها خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، الذي ترأس الاجتماع، ضرورة تكاتف جهود المؤسسات الحكومية، لتوفير السلع والبضائع، والوقوف بوجه السماسرة والمضاربين بعد التواصل مع مصادر التوزيع الرئيسية.

ولفت الدبيبة، لضرورة دعم الصناعيين الليبيين وإعطائهم الأولوية في جميع الإجراءات، بشرط مساهمتهم في توفير البضائع بأسعار مناسبة، داعيا بنفس الوقت للتواصل المستمر مع مصرف ليبيا المركزي ومصلحة الجمارك، لمتابعة الاعتمادات المستندية وحركتها؛ لضمان وصولها قبل شهر رمضان.

وقدم وكيل وزارة الاقتصاد سهيل بوشيحة، عرضا حول الاعتمادات المستندية المفتوحة خلال الربع الرابع في العام الماضي، والربع الأول من العام الجاري، في مجال المواد الغذائية واللحوم، مشيراً إلى مساهمتها في استقرار الأسعار، وتوفر كميات مناسبة من احتياجات العائلة الليبية.

كما قدمت اللجنة الاقتصادية الأمنية خطتها لمتابعة السوق المحلي ، بهدف منع الاحتكار والمضاربة، والتواصل مع كبار التجار لضمان توفر السلع والتأكد من أسعارها لتحقيق راحة المواطن خلال شهر رمضان.

حضو الاجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج”، والمواصلات “محمد الشهوبي”، والدولة لشؤون مجلس الوزراء “عادل جمعة”، وأعضاء اللجنة الاقتصادية الأمنية العليا.