اجتماع موسع بشركة الكهرباء لمتابعة عمليات إنتاج الطاقة

عقد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد عمر المشاي، اجتماعاً موسعاً، اليوم الاثنين، بمقر الشركة في طرابلس، مع المدراء العامين بالشركة وأعضاء مجلس الإدارة.

وأفادت دائرة الإعلام بالشركة، بأن الاجتماع يأتي لاستعراض آخر مستجدات الإنتاج وآلية تطوير وتشغيل بعض المحطات بما يعزز القدرة الإنتاجية.

وتم خلال الاجتماع استعراض آخر المستجدات على صعيد الإنتاج وآلية تطوير وتشغيل بعض المحطات بما يعزز من القدرة الإنتاجية، وبحث احتياجات المحطات لمجابهة الذروة الصيفية القادمة وسُبل توريد قطع الغيار التي تحتاجها الشركة ببعض المشاريع وعلى رأسها مشاريع خطوط النقل.

وأثنى رئيس مجلس الإدارة على جهود المهندسين والفنيين التي بذلوها خلال الذروة الشتوية حاثا إياهم على بذل المزيد فيما تبقى من الذروة والرفع من معاناة المواطنين وإكمال مسيرة الإصلاح التى أطلقتها الشركة، وفق قوله.