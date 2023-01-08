اجتماع موسع بشركة الكهرباء لمناقشة الاحتياجات المطلوبة

عُقِد اجتماع موسع، اليوم الأحد، بمقر الشركة العامة للكهرباء في طرابلس، برئاسة المدير العام للشركة وبحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة ومدراء الإدارات العامة وعدد من مدراء الإدارات والدوائر.

وأفادت دائرة الإعلام بالشركة، بأن الاجتماع يأتي لمناقشة التقرير الربع السنوي الرابع لسنة 2022، حيث تم عرض الأعمال التي تم إنجازها والتي تحت الإنجاز.

كما تما خلال الاجتماع مناقشة الاحتياجات المطلوبة لسير العمل على أكمل وجه ووضع التوصيات حيالها لعرضها على مجلس إدارة الشركة.

هذا واختتم المدير العام الاجتماع بالثناء على الجهد المبذول من قِبل الإدارات، مشيراً إلى أنه سيتم عرض ما تم طرحه من تحديات تواجه الادارات المعنية على مجلس الادارة لأتخاد الاجراء المناسب حيالها .