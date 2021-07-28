اجتماع موسع بمدينة سرت لبحث ملف التعويضات والوضع الوبائي

عُقِد اليوم الأربعاء، بمدينة سرت اجتماعا موسع برئاسة عميد البلدية مختار المعداني، وحضور أعضاء المجلس الاجتماعي لقبائل سرت ومراقب الإسكان والتعمير.

وأفادت وكالة الأنباء الليبية، بأن عميد بلدية سرت أطلع المجتمعين على آخر التطورات الوضع الخدمي ومنها ملفات نقص المحروقات والتعويضات المالية عن المساكن المدمرة والمتضررة خلال عامي 2011 و 2016.

وتم خلال الاجتماع، بحث احتياجات البلدية في ملف الصحة والوضع الوبائي لجائحة كورونا بسرت، والإجراءات العاجلة التي اتخذتها بلدية سرت لرفع المعانة عن المواطن بسرت.