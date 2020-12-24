اجتماع موسع بمكتب النائب العام لمناقشة مشاكل شركة الكهرباء

عُقِد اجتماع موسع أمس الأربعاء، ضم وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، ورئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور، ومدير مكتب النائب العام، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، ومدير الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية بوزارة الداخلية، وعدد من أعضاء النيابة بمكتب النائب العام.

وتم خلال الاجتماع الذي عُقِد بمكتب النائب العام في طرابلس، مناقشة المشاكل والعراقيل التي تواجه الشركة العامة للكهرباء وإيجاد الحلول لها.

كما ناقش الاجتماع موضوع تأمين عودة الشركات المحلية والدولية المختصة بمجال الطاقة الكهربائية.