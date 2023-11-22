اجتماع موسع بين الرئاسي ومجلس الدولة والحكومة

عُقِد بمقر المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، اجتماع موسع، اليوم الأربعاء، ضم رئيس المجلس محمد تكالة، والنائبين بالمجلس الرئاسي موسى الكوني وعبد الله اللافي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي، بأن الاجتماع لبحث آخر مستجدات الأوضاع في البلاد على جميع الأصعدة، والعمل على معالجة الانسداد السياسي، من خلال آلية مشتركة تضم الأطراف السياسية، بهدف الوصول لإجراء الاستحقاق الانتخابي.

وقدم تكالة للنائبان ورئيس الحكومة، إحاطة حول زيارته للولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا.

هذا وأكد المجتمعون ضرورة العمل على تحقيق الاستقرار في كل المناطق لضمان إجراء الانتخابات بنجاح مشروع المصالحة الوطنية الذي يسير بخطى ثابتة لتحقيق أهدافه.