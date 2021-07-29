اجتماع موسع بين شركة الكهرباء و«الحديد والصلب» لمناقشة عدد من المواضيع

عُقِد أمس الأربعاء، اجتماع موسع بين الشركة العامة للكهرباء والشركة الليبية للحديد والصلب، بمقر شركة الحديد والصلب في مصراتة، بحضور مستشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية لشؤون الطاقة.

وتناول الاجتماع العديد من الأمور الفنية الخاصة بمحطة كهرباء الحديد وحلحلة معظم الصعوبات العالقة، بحسب ما أفادت دائرة الإعلام بشركة الكهرباء.

وتم خلال الاجتماع، تشكيل لجنة فنية مشتركة للتواصل الدائم مع غرفة التحكم، ومناقشة خطة نمو الأحمال وخطط الشركة العامة للكهرباء لتوفير احتياجات الشركة الليبية للحديد والصلب الحالية والمستقبلية من الطاقة الكهربائية.

وعلى هامش الاجتماع أجريت زيارة ميدانية لمحطة كهرباء الحديد للاطلاع على الوضع التشغيلى للمحطة.

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