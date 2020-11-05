اجتماع موسع بين شركة الكهرباء وديوان المحاسبة

عُقد اجتماع موسع اليوم الخميس، بين ديوان المحاسبة الليبي والشركة العامة للكهرباء.

وأفادت دائرة الإعلام بالشركة، بأن الاجتماع يأتي في إطار تذليل الصعوبات التي تواجه قطاع الكهرباء.

وحضر الاجتماع خالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة، وخالد حمزة مدير مكتب التصديق على العقود بديوان المحاسبة، وأحمد عبد المولى مدير إدارة متابعة أداء قطاع الطاقة بديوان المحاسبة، ورئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب المنعقد في طرابلس سالم فنان، وعضو لجنة الطاقة بالمجلس عبدالله اللافي، وعن الشركة العامة للكهرباء رئيس مجلس الإدارة المهندس وئام العبدلي، وعضو مجلس الإدارة عبد السلام الأنصاري، والمدير العام للشركة المهندس إبراهيم الفلاح.

وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي للمشاريع والاستعداد للذروة الشتوية القادمة.