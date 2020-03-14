اجتماع موسع حول خطة المركز الوطني لمكافحة الأمراض لقطاع التعليم

الاجتماع خُصِص لمناقشة خطة المركز الوطني لمكافحة الأمراض. [تعليم الوفاق]

عُقِد اليوم السبت، بقاعة الاجتماعات بديوان وزارة التعليم في العاصمة طرابلس، اجتماع موسع حضره وكيل وزارة التعليم عادل جمعة، والدكتور بدر الدين النجار مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، والدكتورة ماجدة الفلاح عضو مجلس الدولة، والدكتور عبدالمنعم ابولايحة أمين اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، والدكتورة هند شوبار مستشار بالمجلس الرئاسي.

وأفاد المكتب الإعلامي بوزارة التعليم بحكومة الوفاق، بأن هذا الاجتماع خُصِص لمناقشة خطة المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الخاصة بقطاع التعليم ووضع آلية لتنفيذها داخل المراقبات والمدارس والجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لوضع الخطة موضع التنفيذ والتي ستنطلق من يوم الغد وتشمل برامج توعوية وحملات إعلامية واجراءات صحية بكل المرافق التعليمية.

وحضر الاجتماع عدد من مدراء الإدارات والمكاتب بالوزارة ومراقبي التعليم بعدد من البلديات، ومدراء مكاتب الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية بالمراقبات.

هذا وأعلن وزير التعليم المكلف بحكومة الوفاق الدكتور محمد عماري زايد، مساء الجمعة، تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية بجميع مراحلها، الأساسية والثانوية والجامعية لمدة أسبوعين اعتباراً من الأحد القادم.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن القرار جاء بعد تشاور المجلس الرئاسي ووزيري الصحة والتعليم، واعتباره إجراء احترازيا ووقائيا ضمن حزمة من الإجراءات الوقائية و التوعية التي تقوم بها الحكومة و تعلن عنها تباعا نظرا لانتشار وباء فيروس كورونا المستجد في دول الجوار.

وطمأن الوزير الأسر الإدارية والتربوية التابعين للقطاع بأنه لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، ودعا أولياء الأمور والمعلمين و الموظفين لاتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة والتقليل من التواجد في أماكن التجمعات العامة.

ونقل المكتب الإعلامي بالوزارة عن د. عماري تأكيده، بأن الوزارة تعمل بشكل متواصل مع وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض، ومؤسسات الدولة المختلفة لمراقبة وتقييم الوضع في داخل البلاد و خارجها.

كما شدد الوزير على مراقبات التعليم والجامعات والمعاهد للتواصل مع الوزارة للتشاور في برامج بديلة للمحافظة على سير عملية التعلم عبر الوسائل الإلكترونية ووسائل الإعلام المختلفة والاطلاع على خطة العام الدراسي المعدلة.

ودعا د. عماري كل مؤسسات الدولة للالتزام بما يصدر عن الحكومة من توجيهات والعمل على طمأنة المواطنين ونشر الوعي بينهم.

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