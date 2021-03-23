اجتماع موسع في بنغازي لجميع شركات قطاع النفط

عقد مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، بالمقر الرئيسي لشركة الخليج العربي للنفط بمدينة بنغازي، اجتماعاً موسعاً برؤساء لجان الإدارة بجميع شركات القطاع، بحضور أعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة، جادالله العوكلي، أبو القاسم شنقير، والعماري محمد.

وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من النقاط الحيوية، أبرزها الميزانيات والموارد المالية للعام 2021 والتي تحتاجها المؤسسة لتسيير اعمالها، وخاصة عمليات الصيانة والتشغيل والمحافظة على استدامة الانتاج، وتطوير البنى التحتية المتهالكة ببعض المواقع النفطية، من خطوط شحن النفط الخام، والكهرباء وغيرها من أعمال التطوير الأخرى بالحقول والموانئ النفطية، وتنفيذ المشاريع الهامة لإنعاش الاقتصاد الوطني.

كما قام مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة خالد أبو خطوة، بتقديم احاطة عن الوضع الحالي فيما يخص الوضع الوبائي وانتشار فيروس كورونا المستجد، والخطوات التي تم اتخادها من قِبل الشركات النفطية بكافة مواقعها للحد من انتشاره والسيطرة عليه.

وأكد رئيس مجلس الإدارة المهندس مصطفى صنع الله، في هذا الصدد، على ضرورة ان يتم اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر بجميع المواقع، ووضع سلامة العاملين في المقام الأول، واتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة عالمياً الصادرة عن المؤسسة والجهات المعنية بالدولة الليبية، لتفادي انتشار الإصابة و احتواء انتشاره قدر الإمكان.

وتم كذلك التطرق إلى إمكانية توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لمستخدمي قطاع النفط، وذلك لأهميته كونه المصدر الوحيد للدخل بالدولة الليبية، حيث نوه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بأن مستخدمي القطاع يقومون بأعمالهم بمختلف الحقول والموانئ النفطية وفي ظروف صعبة للغاية، لأجل تأمين الموارد المالية ودعم الاقتصاد الوطني، وهم في أمس الحاجة للتحصين وللحماية.

كما وجّه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بضرورة التواصل المباشر والتنسيق المستمر مع إدارة الصحة والسلامة والبيئة بالمؤسسة، والاستمرار في مراقبة وتقييم الوضع الوبائي بمناطق العمليات، وإعداد تقارير يومية بهذا الشأن، مع التشديد على توفير كافة مستلزمات الوقاية والاختبارات السريعة للكشف عن الإصابة بالفيروس، وايضاً توفير الكمامات والمعقمات بجميع المواقع النفطية لشركات المؤسسة الوطنية للنفط، مع التشديد على الاهتمام بالمستخدمين بكافة المواقع بمختلف ربوع ليبيا، وتوفير المناخ الملائم لهم والدفع بهم وتحفيزهم، ليتسنى لهم القيام بواجباتهم على الوجه الأكمل.

وعلى هامش الاجتماع، قدمت مدير عام مصحة النفط أمينة معكاف، عرض مرئي قامت من خلاله بتقديم شرح واف عن التصاميم والإنشاءات والمرافق المتعلقة بمشروع إنشاء مصحة النفط بنغازي، والخطوات المستقبلية التي ستتخذها لجنة الإدارة بالمصحة في الأيام المقبلة.

وفي الختام، تقدّم رئيس واعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، بالشكر للجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط على ضيافتهم لوفد المؤسسة وشركاتها، كما أكدوا على استمرار دعهم الكامل لها وباقي شركات القطاع على جميع الأصعدة.