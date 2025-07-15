اجتماع موسع في مجلس النواب لمتابعة الأداء وتعزيز كفاءة الموظفين

عقد رئيس ديوان مجلس النواب، عبدالله المصري الفضيل، اجتماعًا موسعًا بمقر ديوان المجلس في مدينة بنغازي، ضم مُدراء الإدارات والمكاتب بالديوان.

واطّلع رئيس الديوان خلال الاجتماع على سير العمل في مختلف الإدارات والمكاتب، حيث ناقش المجتمعون التقارير الدورية للنصف الأول من العام الجاري 2025، ومدى التزام الإدارات بتنفيذ الخطط والبرامج المستهدفة، إضافة إلى استعراض آليات استكمال ما تبقى من برامج خلال النصف الثاني من العام.

كما أولى الاجتماع اهتمامًا خاصًا ببرامج التدريب ورفع كفاءة الموظفين، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الديوان بشأن تعزيز قدرات الكوادر الوظيفية، باعتبارهم الركيزة الأساسية لبناء مؤسسات الدولة وتحقيق التقدم والازدهار الوطني.

وشدد عبدالله المصري الفضيل في ختام الاجتماع على ضرورة الالتزام التام بتطبيق اللوائح والقوانين المنظمة للعمل داخل الديوان، والتقيد بها بما يضمن الانضباط الإداري ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.