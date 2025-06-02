وزير النفط يعقد لقاءً موسعاً مع مدراء الديوان لمناقشة تحديات القطاع

ترأس وزير النفط والغاز المكلف بحكومة الوحدة الوطنية المهندس علي العابد الرضا، الأحد، اجتماعاً موسعاً جمع المدراء العامين ومدراء الإدارات والمكاتب بديوان الوزارة، حيث تم بحث العديد من القضايا الحيوية التي تؤثر على واقع قطاع النفط والغاز.

وناقش الاجتماع التحديات التشغيلية والتنظيمية التي تواجه الوزارة والمؤسسة الوطنية للنفط، إلى جانب المواضيع المتعلقة بشؤون الموظفين الإدارية والمهنية. وركز الوزير على أهمية تطوير مشاريع المنتجات البتروكيماوية، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة في قطاع النفط، مع التأكيد على ضرورة معالجة الإشكاليات المرتبطة بالضمانات في الاستثمارات النفطية.

كما شملت المناقشات موضوع كفاءة الطاقة وسبل موازنة استهلاك الكهرباء في المنشآت النفطية، إضافة إلى تعزيز فرص الاستثمار في مشاريع الطاقات البديلة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تنويع مصادر الطاقة وتحقيق الاستدامة.

وأكد الوزير على أهمية تكاتف جهود جميع مكونات الوزارة للنهوض بالقطاع، ومواجهة التحديات بروح المسؤولية والمهنية، لضمان استمرارية العمل وتحقيق الأهداف الوطنية في مجال الطاقة.