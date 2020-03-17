اجتماع موسع لبحث آخر المستجدات حول «كورونا»

عُقِد ليل الاثنين/الثلاثاء بمقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض في العاصمة طرابلس، اجتماع موسع على مستوى وزارتي الصحة والداخلية بحكومة الوفاق.

وحضر الاجتماع وزير الصحة د. احميد بن عمر، ووكيل وزارة الداخلية عميد خالد مازن، ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض أ.د بدر الدين بشير النجار.

كما حضر الاجتماع ممثلين عن وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض، ومدارء مديريات الأمن والإدارات بوزارة الداخلية.

وافتتح الاجتماع وزير الصحة د.احميد عمر باستعراض خطوات وزارة الصحة ومساعيها في توفير الإمكانيات اللازمة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض حتى يتمكن من تفيذ خطته الفنية لتقليل خطر دخول فيروس كورونا إلى البلاد.

كما استعرض مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض آلية عمل المركز الوطني في خطة الاستجابة لفيروس كورونا المستجد، عن طريق شبكة الرصد والتقصي والاستجابة السريعة وغرفة عمليات طورائ طب المجتمع، ومكاتب الرقابة الصحية الدولية في المنافذ.

من جهته استعرض وكيل وزارة الداخلية عميد خالد مازن خطوات وزارة الداخلية للتعامل والتعاون المشترك مع وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض في مجابهة فيروس كورونا وذلك بتشكيل خطة أمنية ترافق خطة المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وخلُص الاجتماع إلى تشكيل فرق مشتركة بين المركز الوطني لمكافحة الأمراض ووزارة الداخلية للعمل المشترك في تقليل خطر دخول فيروس كورونا فضلا عن تدريب وتأهيل كوارد وزارة الداخلية حتى يتمكنو من العمل بجانب مشترك مع كوادر وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

يُشار إلى أن المجلس الرئاسي أصدر تعليماته في وقت سابق، لوزارة الداخلية بمتابعة الإجراءات المتخذة لمواجهة فايروس كورونا المستجد والتعاون مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة بالدولة.