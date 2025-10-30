اجتماع موسع لبحث الازدحام المروري في طرابلس وآليات معالجته

عقد مدير أمن طرابلس، اللواء خليل وهيبة، اجتماعًا موسعًا بمقر المديرية، بمشاركة مساعديه وعدد من عمداء بلديات طرابلس الكبرى، إلى جانب رؤساء ومديري الأجهزة الأمنية والخدمية المعنية، بهدف مناقشة أسباب الازدحام المروري داخل العاصمة طرابلس، ووضع حلول عملية لمواجهة هذه المشكلة.

وتناول الاجتماع مشكلات البنية التحتية وكثافة المركبات في بعض الشوارع الحيوية، حيث تم التأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق بين مديرية الأمن والجهات الخدمية والبلديات لتحسين حركة السير.

كما تم مناقشة أهمية تنظيف المصارف بانتظام لتفادي عرقلة المرور أثناء الأمطار، وكذلك تكثيف الدوريات المرورية لمراقبة حركة السير على مدار اليوم.

وفي الختام، شدد اللواء وهيبة على أهمية التنسيق المستمر بين جميع الأطراف المعنية لضمان انسيابية الحركة وحماية سلامة المواطنين.