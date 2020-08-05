اجتماع موسع لبحث ملف جائحة كورونا

ترأس رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا لبحث ملف جائحة كورونا بتداعياته ومستجداته ، ضم كل من وزير المالية، ورئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، ووكيل عام وزارة الصحة، ورئيس جهاز الأمن الداخلي، ورئيس جهاز المخابرات العامة، وآمر القوة المشتركة، ومساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية، ورئيس اللجنة الاستشارية العلمية لمجابهة جائحة كورونا، وأعضاء اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا.

وأوضح السراج في بداية الاجتماع بأن البلاد تخوض معركة خطيرة ضد جائحة كورونا، لا يجب التساهل أو التهاون حيالها، وتحتاج إلى تكاتف جميع الجهود وتسخير ما يتوفر من إمكانيات، مع ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات التنفيذية العلاجية والوقائية والاحترازية المتخذة، وأن يلتزم جميع المواطنين والمقيمين بالسلوكيات والإجراءات الوقائية التي حددتها الأجهزة الطبية والأمنية، وفق قوله.

إلى ذلك استعرض الاجتماع تداعيات جائحة كورنا في مختلف البلديات والمناطق، وتم تقييم الأداء العام للجهات المعنية بالمجابهة، ومدى الالتزام بالخطة الوطنية للاستجابة التي وضعتها وزارة الصحة بالتنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الامراض في إطار الاستراتيجية العامة لمجابهة هذا الوباء، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وحدد الاجتماع آليات للتنسيق بين الجهات المعنية، والمتطلبات المستجدة الإجرائية منها والمالية لمواجهة الوباء.

وفي هذا الإطار أصدر رئيس المجلس الرئاسي التعليمات العاجلة لوزارة المالية بسداد المرتبات المتأخرة للعناصر الطبية والطبية المساعدة والخدمية بأسرع وقت ممكن.