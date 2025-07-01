اجتماع موسع لتنسيق تأمين طريق «إمساعد رأس إجدير» في الساحل الغربي

عُقد، اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025م، بمقر المنطقة العسكرية الساحل الغربي اجتماع موسع برئاسة آمر المنطقة الفريق صلاح النمروش، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة لواء محمود سعيد، بحضور رئيس جهاز تنفيذ وإدارة طريق “إمساعد – رأس إجدير” الدكتور علي العقاب، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية ومهندسي الجهاز.

وبحسب وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، ناقش الاجتماع الخطة الأمنية وآليات التنسيق بين وزارتي الدفاع والداخلية لتأمين الشركات المنفذة لمسار الطريق الفرعي “إمساعد – رأس إجدير”، تمهيداً لانطلاق العمل الميداني خلال الأيام القادمة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود تعزيز التعاون الأمني لضمان سير العمل في المشروع الحيوي بأفضل صورة ممكنة، وحماية المنشآت والمعدات العاملة على الطريق.