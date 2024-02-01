اجتماع موسع لتوحيد جهود المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان

عقد في ديوان المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان صباح اليوم اجتماع، جمع رئيس لجنة شؤون الحريات وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للدولة، وعدد من أعضاء اللجنة، مع لجنة الخبراء الحقوقيين بالمجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان.

ووذكر المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة توحيد جهود المؤسسات الوطنية لإدارة فاعلة لقضايا حقوق الإنسان، وفق أفضل الممارسات والمعايير الوطنية والدولية.

واتفق المجتمعون علي تنظيم جلسة حوارية مشتركة خلال الأسبوع الاول من شهر مارس القادم، ودعوة كافة المؤسسات الوطنية التشريعية والقضائية والتنفيذية بهدف تسليط الضوء على التشريعات القانونية في مجال حقوق الانسان في ليبيا والمهام والمسؤوليات الحقوقية، وتنظيم العمل في مجال حقوق الإنسان في البلاد وفق رؤية وطنية.