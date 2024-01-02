اجتماع موسع لجهاز حرس الحدود

عقد رئيس جهاز حرس الحدود عميد محمد المرحاني، اجتماعا موسعآ، اليوم الثلاثاء، مع ضباط الجهاز.

وأفاد المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، انطلاقآ من حرص وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي ودعمه لجهاز حرس الحدود وإيمانآ منه بالدور الكبير الذي يقوم به الجهاز من مراقبة الحدود بهدف تأمينها ومنع عمليات التسلل والتهريب بكافة أنواعه.

وأكد رئيس الجهاز في كلمة خلال الاجتماع، على الواجب الوطني الملقاة على عاتق الجهاز وما يتطلبه ذلك من بذل مجهود مضاعف حتى تنعم البلاد بالأمن والاستقرار.

كما تم خلال الاجتماع تدارس الخطة الأمنية الصادرة عن الوزارة ووضع آليات تنفيذها موضوع التنفيذ، وتم التأكيد على تعاون الجهاز مع جميع مكونات وزارة الداخلية وعلى وجه الخصوص تبادل المعلومات كذلك مع الأجهزة الأمنية والعسكرية التي تعنى بملف الحدود.