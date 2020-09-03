اجتماع موسع لشركة «البريقة» لبحث الموقف العام بمناطق الجنوب

عقدت شركة البريقة لتسويق النفط، اجتماعاً اليوم الخميس، بكافة عمداء بلديات مناطق الجنوب الغربي وشركات التوزيع وممثلي الأجهزة الأمنية، وذلك للوقف على الموقف العام للوقود والغاز بمناطق الجنوب الغربي وحلحلة المختنقات.

وأفادت الشركة في بيان، بأنه في إطار سعي شركة البريقة لتسويق النفط لأداء مهامها الوطنية بتوفير منتجي الوقود والغاز للمواطن المستهدف بالخدمة بكافة ربوع البلاد واطلاعاً بدورها الفاعل للتأكيد على عدم المساس بحقوق المواطن دعت إدارة الشركة كافة مدراء مصالح الناس الخدمية والأمنية ومسئولي شركات التوزيع والنقل البري لعقد اجتماع هام يُعنى بعرض كافة المشاكل الأمنية والفنية ومصاعب النقل البري تحت إشراف لجنة الإدارة والمؤسسة الوطنية للنفط.

حيث ضم الاجتماع الموسع عضو لجنة الإدارة للعمليات والموارد البشرية للمناطق الوسطى والشرقية، ومدير عام الإدارة العامة للمناطق الوسطى والشرقية، والإدارات المعنية والمجالس البلدية لمدن الجنوب، وأقصى الجنوب الغربي، والجهات الأمنية المكلفة بحماية قوافل وشحنات الغاز المسال التي تنطلق من مستودع رأس المنقار لتصل مستودع سبها النفط، وكذلك بتحويل الكميات لمستودع سبها النفطي وذلك حتى عودة الآلية المتبعة سابقا وفتح الطريق.

واستهل عضو لجنة الإدارة الاجتماع بكلمة رحبَ خلالها بالحضور وأثنى على الجهود المبذولة من كافة الأطراف لحلحلة المشاكل العالقة التي تحول دون توفر المحروقات للمواطن بمناطق الجنوب الغربي بشكل مُيسر بالوقت الذي تضخُ فيه شركة البريقة كميات مناسبة ومدروسة لتلبية حاجة السوق بالمناطق المعنية ما يشير إلى شبهة الاتجار بحقوق المواطن المشروعة في ظل هشاشة الوضع الأمني الأمر الذي يوجب الوقوف بحزم وعزم الرجال من كافة الجهات ذات الاختصاص الأمني والخدمي وشركات التوزيع و النقل مشيراً إلى المسئولية التضامنية التي تكفل الوصول للغاية المنشودة وضمان حق المواطن، وفق قوله.

كما بينَ عضو لجنة الإدارة حجم المهمة التي تتطلع بها شركة البريقة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بتوفير الوقود لكافة مؤسسات الدولة وعلى رأسها المستشفيات وشركة الكهرباء العامة والمرافق الخدمية مع اتساع الرقعة الجغرافية وزيادة نفقات النقل البري نظراً لاعتماد تزويد الجنوب الغربي عبر مستودع رأس المنقار بالمنطقة الشرقية والذي يتعارض والتوزيع الجغرافي في ظل الظروف الأمنية الحالية.

وعلى إثر ذلك، أُحِيلت الكلمة لمدير عام الإدارة العامة للمناطق الوسطى والشرقية الذي تلا محاور الاجتماع معرباً عن امتنانه بالخروج من الاجتماع بمخرجات تكفل حلحلة كافة المشاكل العالقة حيث دعا الحضور بالأدلاء بآرائهم وعرض مشاكل بلدياتهم.

هذا وقد تراسلت كلمات الحاضرين حيث أسهبَ الجميع بعرض مشاكلهم والتي تتفق بضرورة وضع خطة جديدة يتأتى فيها حق جميع بلديات الجنوب الغربي من خلال تشغيل مستودع سبها الرئيسي وزيادة طاقة مخرجات الوقود والغاز لإيفاء حاجة السوق والذي تنعدمُ فيه الإحصائيات الدقيقة لتعداد المواطن الليبي المستهدف بالخدمة وضرورة تفعيل الدور الرقابي والأمني للحد من تغول السوق الموازي.

وفي ختام الاجتماع تم التوصل إلى اتفاق باعتماد خطة عمل جديدة تتسم بالمسئولية التضامنية تُشارك فيها كافة الجهات ذات العلاقة وهي:

شركة البريقة لتسويق النفط

شركات التوزيع

الأجهزة الأمنية

المجالس البلدية

وجرى توزيع المهام على الجهات المذكورة كلٌ بذات اختصاصه بما يكفلُ وصول الوقود لوجهاته للحد من فعل الأيادِي العابثة والمتاجرة بحقوق المواطنين ولتقنين السعر المرتفع جراء السوق الموازية، بحسب ما أفاد بيان شركة البريقة لتسويق النفط.

للوقف على الموقف العام للوقود والغاز بمناطق الجنوب الغربي وحلحلة المختنقاتشركة البريقة لتسويق النفط تجتمع بكافة عمداء… Gepostet von ‎شركة البريقة لتسويق النفط‎ am Donnerstag, 3. September 2020

وفي ذات السياق، أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط عن انطلاق قافلة مكونة من 6 شاحنات محملة بإسطوانات غاز الطهي حمولة 490 إسطوانة حيث تبلغ الحمولة كاملة 2940، وستتوجه هذه الشحنات القادمة من مستودع مصراتة النفطي لتغطية كامل بلديات الشاطئ والمناطق المجاورة.

#خبر #البريقة _ الجنوب _ تنسيق وجهود.في اطار المساعي المستمرة المبذولة من شركة البريقة لتسويق النفط لإيجاد آلية… Gepostet von ‎شركة البريقة لتسويق النفط‎ am Donnerstag, 3. September 2020