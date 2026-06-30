بن غلبون: تطوير «الشرطة القضائية» أولوية لتحسين كفاءة الأداء

عقد وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، محمد بن غلبون، اجتماعًا اليوم مع وكيل عام وزارة العدل علي اشتيوي، ورئيس جهاز الشرطة القضائية اللواء عبدالفتاح دبوب، بحضور مديري الإدارات بالجهاز، لمتابعة سير العمل واستعراض الإجراءات الإدارية والتنظيمية، وبحث خطة تطوير أداء الجهاز خلال المرحلة المقبلة.

وناقش الاجتماع سير عمل جهاز الشرطة القضائية، إلى جانب أبرز التحديات والعراقيل التي تواجه أداء مهامه، مع استعراض اختصاصاته وآليات تطوير العمل، ووضع خطة للفترة المقبلة تستهدف معالجة المختنقات ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وزيادة فاعلية الجهاز.

كما تناول الاجتماع ملف التأمين الطبي للنزلاء وآلية إصدار بطاقات التأمين وفق التصنيف المعتمد، إضافة إلى مناقشة أوضاع منتسبي جهاز الشرطة القضائية، وفي مقدمتها ملف التأمين الطبي وتسوية أوضاعهم الوظيفية.

وأكد المشاركون على ضرورة إيجاد حلول للملفات المطروحة، وتعزيز التعاون مع الجهات المختصة، بما في ذلك جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، بما يدعم التكامل المؤسسي ويرفع كفاءة أداء الجهاز في تنفيذ مهامه.