اجتماع موسع لمتابعة الشؤون العامة للدولة

ترأس رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائبا المجلس عبدالله اللافي، وموسى الكوني، اليوم الخميس، اجتماع المتابعة الثالث، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي.

وبحث اللقاء الذي عقد بقصر الضيافة في طرابلس، عدداً من الملفات منها، مناقشة الاجراءات المتخذة في حادثة انفجار صهريج الوقود ببلدية بنت بية، ومتابعة الشؤون العامة للدولة خلال النصف الأول من العام الحالي 2022م.

كما تم خلال اللقاء متابعة خطوات الإفصاح والشفافية من قبل مصرف ليبيا المركزي، ووزارة المالية والعمل على زيادتها.