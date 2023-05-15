اجتماع موسع لمتابعة تنفيذ العطاء العام للأدوية والمستلزمات الطبية

عُقِد اليوم الاثنين بديوان جهاز الإمداد الطبي في طرابلس، اجتماع ضم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ووزير الصحة المُكلف رمضان أبوجناح، ورئيس الهيئة العامة للمعلومات عبد الباسط الباعور.

وأفاد المكتب الإعلامي بحكومة الوحدة الوطنبة، بأن الاجتماع خُصِص لمتابعة تنفيذ العطاء العام للأدوية والمستلزمات الطبية لعام 2019، بعد أن تراجعه اللجنة المكلفة من وزارة الصحة ويعتمده ديوان المحاسبة، وتستكمل الهيئة العامة للمعلومات المنظومات المنفذة، مع ضرورة انطلاقها لضمان التوزيع السليم للأدوية وعدم تسربها.

وأكد المجتمعون على ضرورة معالجة كافة الملاحظات الواردة من مصرف ليبيا المركزي بشأن الاعتمادات المستندية المفتوحة لجهاز الإمداد الطبي، والبدء فعليا بتنفيذ إجراءات العطاء العام، مع مراعاة توريد الأدوية والمستلزمات الطبية التي لم ترد في بنود العطاء.

وجرى الاتفاق خلال الاجتماع على الإسراع بإطلاق عمل المنظومة وتفعيلها في كافة المستشفيات لضمان تحديد الاحتياجات وشفافية التوزيع، مشددين على ضرورة الإفصاح والشفافية في مجال التوريدات المتعلقة بالدواء والمستلزمات الطبية ومحاربة الفساد في كل جوانبه.

وحضر الاجتماع كل من وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات سعد الدين عبد الوكيل، ومدير مركز مكافحة الأمراض حيدر السائح، وعدد من وكلاء النيابة بمكتب النائب العام ولجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي، وعدد من مديري الإدارات بوزارة الصحة وجهاز الامداد الطبي وديوان المحاسبة.