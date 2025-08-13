اجتماع موسع لمتابعة تنفيذ مشاريع «مطار طرابلس» والتزام الجداول الزمنية

عقد اليوم الأربعاء، اجتماع موسع لمتابعة سير أعمال مشروع مطار طرابلس ومشروع طريق المطار، والاطلاع على مراحل التنفيذ والإنجاز وفق الجداول الزمنية المعتمدة.

وجدد الاجتماع التأكيد على تعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية، بضرورة الالتزام الصارم بالمواعيد المحددة، وضمان أعلى معايير الجودة في تنفيذ الأعمال والتوريدات، مع مراعاة الاشتراطات الفنية لتسليم المشاريع في الوقت المحدد، وأهمية التنسيق المستمر بين الجهات المنفذة والاستشارية لتذليل أي عقبات قد تواجه مراحل التنفيذ.

وحضر الاجتماع رئيس الفريق التنفيذي لمبادرات رئيس الوزراء والمشروعات الاستراتيجية، ورئيس اللجنة المكلفة بمتابعة مشروع المطار، إلى جانب ممثلين عن جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، وجهاز المطارات، ومصلحة الطيران المدني، والشركة العامة للكهرباء، بالإضافة إلى المقاولين المحليين والأجانب والمستشارين الفنيين للشركات المشاركة.

ويتضمن مشروع طريق المطار تطوير الطريق الممتد من المطار حتى جزيرة باب السلام، بطول 23 كيلومتراً وعرض 19 متراً، موزعاً على خمس حارات في كل اتجاه، إضافة إلى إنشاء طريق خدمي موازٍ يسهم في تحسين حركة المركبات وزيادة كفاءة التنقل.

أما مشروع مطار طرابلس، فتبلغ سعة محطته الأولى 6 ملايين راكب سنوياً بمساحة إجمالية تصل إلى 30 ألف متر مربع، على أن تستوعب المحطة الثانية 10 ملايين راكب سنوياً، مزودة بـ16 بوابة متحركة و80 منصة لإجراءات السفر، إلى جانب توسعة مواقف الطائرات واستكمال برج المراقبة الجديد.