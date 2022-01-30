اجتماع موسع لمتابعة جهود توحيد المصرف المركزي

عُقد بمقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، اليوم الأحد، اجتماعا موسعاً بين نائب رئيس مجلس النواب فوزي النويري، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.

ويأتي هذا الاجتماع للاطلاع على جهود توحيد مصرف ليبيا المركزي ودعمها، ومتابعة الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد.

وتم خلال الاجتماع، الوقوف على مستجدات عملية توحيد مصرف ليبيا المركزي؛ لمواكبة الجهود المبذولة في هذا الشأن ودعمها، بالإضافة إلى الوضع المالي والاقتصادي للبلاد.

كما تناول الاجتماع، الأوضاع الاقتصادية والمالية بالإضافة إلى التطورات السياسية وضرورة التوصل إلى قاعدة دستورية متفق عليها.