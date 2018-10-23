اجتماع موسع لمدراء مكاتب تمكين المرأة بالوزارات

بمبادرة من مكتب تمكين المرأة بالهيئة العامة للثقافة عقد اجتماعا موسعا اليوم الاثنين 22 أكتوبر2018 بديوان الهيئة، لمدراء مكاتب تمكين المرأة في وزارات التعليم، و العدل، و الشؤون الاجتماعية، والمفوضية العليا للانتخابات، بحضور الأستاذة نهاد معيتيق عضو الحوار السياسي الليبي، والدكتورة مريم الأسود عن مجموعة من “أجلك يا ليبيا” التي أطلقت مشروع استحداث مكاتب تمكين المرأة بالوزارات والهيئات تحت شعار “فتحات الأبواب”.

تناول الاجتماع مناقشة التحديات التي تواجه واقع المرأة في الوزارات والهيئات، وتذليل العقبات أمامها، كما تم مناقشة دور الوزارات في تحقيق تمكين المرأة حسب اختصاص كل وزارة.



وأوضحت مها صقر مدير مكتب تمكين المرأة بالهيئة العامة للثقافة، أن الاجتماع ركز على دعم الخطط التي تدعم تمكين المرأة الليبية وتعزيز قيادتها في الوزارات والهيئات العامة، وعلى إمكانية تنسيق الجهود والتواصل بين مكاتب تمكين المرأة المستحدثة في بعض الوزارات والمؤسسات ومهامها ووضعها في الهيكل الإداري لكل الوزارات والهيئات.



وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على تحديد اجتماع دوري لمكاتب تمكين المرأة، وعلى أن يكون الاجتماع القادم الثاني في وزارة التعليم.