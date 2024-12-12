اجتماع موسع لمدراء ومنسقي الإعلام بالشركات مع إدارة الإعلام بمؤسسة النفط

عقد مدير إدارة الإعلام بالمؤسسة الوطنية للنفط، اجتماعاً موسعاً ضمّ مسؤولي الإعلام بالشركات التابعة للمؤسسة، ومصحة النفط، ومعهد النفط، وعدد من المراكز التابعة للمؤسسة.

وافتتح اللقاء “بمداخلة رئيس مجلس إدارة المؤسسة، الدكتور فرحات بن قدارة، عبر تطبيق “Zoom”، ًحثّ خلالها الحضور على اعتماد خطة عمل تعكس حجم العطاء والجهود التي يبذلها مستخدمو القطاع في مختلف مواقع الإنتاج، لافتاً إلى أهمية تناغم الخطاب الإعلامي بين جميع الأجسام التابعة للمؤسسة، بالأساليب والتقنيات الحديثة، داعياً إلى اطلاع الرأي العام على ما يجب معرفته بشأن القطاع”.

كما وجه “بضرورة إعادة ترتيب وهيكلة مكاتب الإعلام في الشركات، ومد جسور تواصل متينة مع إدارة الإعلام بالمؤسسة، واعتبارها المظلة الحاضنة لمكاتب الإعلام في الشركات”.

وأكد “استعداد المؤسسة لدعم مكاتب الإعلام داخل الشركات لتعزيز دورها المنوط بها”.

واستمع بن قدارة، إلى “عدد من النقاط التي تشكل تحديات أمام أداء الفرق الإعلامية في بعض الشركات، مشيراً إلى أنه سيتابع شخصياً توصيات ومخرجات هذا اللقاء المميز، وسيقدم كل الدعم اللازم لتنفيذها أولاً بأول”.

وتمحور الاجتماع “على مناقشة المعوقات التي تواجه مكاتب الإعلام في الشركات، واستعراض جملة من المبادرات لمشاريع عمل طموحة، وإمكانية تنفيذ عمل إعلامي مشترك يحاكي تفاصيل تطور صناعة النفط في ليبيا”.

واختتم اللقاء “بصياغة حزمة من التوصيات التي تهدف إلى رفع مستوى الأداء الإعلامي في القطاع وتطويره، بما ينسجم مع حجم التطورات المتتالية التي يشهدها القطاع، وما يحققه من إنجازات متسارعة بفضل الخطة الإستراتيجية التي تعتمدها المؤسسة”.

اجتماع موسع لمدراء ومنسقي الإعلام بالشركات مع إدارة الإعلام بالمؤسسة عقد مدير إدارة الإعلام بالمؤسسة صباح اليوم،… تم النشر بواسطة ‏المؤسسة الوطنية للنفط National Oil Corporation‏ في الخميس، ١٢ ديسمبر ٢٠٢٤