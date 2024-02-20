اجتماع موسع لمديري إدارة الجامعات في المنطقتين الشرقية والغربية لتنظيم عمل الجامعات

عقدت لجنة شؤون التعليم بمجلس النواب، اجتماعا مع مدير إدارة الجامعات بالمنطقة الغربية ومدير إدارة الجامعات بالمنطقة الشرقية، ورئيسي لجنتي إعداد اللائحة التنفيذية المنظم لعمل الجامعات.

وجرى الاجتماع برئاسة رئيس اللجنة الدكتور ” عزالدين بوراوي ” و حضور نائب رئيس اللجنة الدكتورة ” سلطنة المسماري ” وعضو اللجنة ” محمد الواعر”.

وصرحت نائب رئيس لجنة شؤون التعليم بمجلس النواب الدكتورة “سلطنة المسماري” عقب الاجتماع، بأن اللجنة بادرت باستضافة الاجتماعات بين اللجنتين في إطار الحرص على تهيئة الظروف لتقريب وجهات النظر لمعالجة اللائحة التنفيذية المنظمة للقانون.

وأوضحت المسماري، أن هذه المبادرة تأتي من منطلق مسؤولية والتزام اللجنة بتوحيد المؤسسات الأكاديمية الليبية، التي تعتبر بيت الخبرة للمجتمع الليبي ومن المهم أن تخضع لذات اللائحة المنظمة لعملها.

وأشادت المسماري، بالتجاوب الكبير من قبل الوزارة في المنطقة الشرقية والوزارة في المنطقة الغربية، وكذلك من قبل مدراء إدارات الجامعات في الوزارتين ورؤساء اللجان المنبثقة عن الوزارات، مشيرة إلى أن مخرجات هذه الاجتماعات التي سوف تمتد على مدى ثلاثة أيام، ستكون ملزمة للوزارتين بعد اعتمادها لتجاوز الخلافات والعراقيل.

وأكدت المسماري أن لجنة شؤون التعليم بمجلس النواب ملتزمة بتوفير كل ما يعين اللجنتين على أداء مهامها بدون ضغوطات او عراقيل و دون تدخل في عملهما.