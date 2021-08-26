اجتماع موسع لمعالجة ملف العلاج بالداخل والخارج

عُقِد اليوم الخميس، بمقر ديوان المحاسبة في العاصمة طرابلس، اجتماع موسع، ضم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، وعدد من الوزراء ومديري الإدارات.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة، فإن الاجتماع يأتي لمعالجة ملف العلاج بالداخل والخارج.

وناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية، الصعوبات التي تواجه الحكومة في أداء مهامها وإمكانية التعاون بين هذه الجهات لمعالجة الكثير منها، لتستطيع تقديم خدماتها بالشكل المطلوب.

كما تم خلال الاجتماع، بحث تنظيم ملف العلاج بالداخل والخارج وآلية تسديد الديون المتراكمة.

وفي هذا السياق، أكد رئيس الحكومة على ضرورة معالجة هذا الملف من كافة جوانبه وضرورة العمل على توطين العلاج بالداخل لدعم القطاع الخاص الصحي، وكذلك لتسهيل الإجراءات أمام المرضى خاصة في الحالات التي لا تتطلب السفر للخارج.