اجتماع موسع لمناقشة التعاون الأمني وتبادل المعلومات لمكافحة الجريمة

عُقِد بمقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مساء الأربعاء ، اجتماع لممثلين عن إدارة العلاقات والتعاون الدولي وجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بوزارة الداخلية، و مجموعة دبلن المصغرة.

ويهدف الاجتماع، إلى تعزيز التعاون الأمني وتبادل المعلومات في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة وجرائم التهريب والإتجار بالمخدرات.

وناقش المجتمعون العقوبات المفروضة على ليبيا، وخاصة ما يتعلق بالمعدات والتجهيزات التي تستخدم في المجال الشرطي، وتم الاتفاق على إعداد توصية لمجلس الأمن برفع بعض العقوبات بما يمكن وزارة الداخلية من أداء مهامها بكفاءة وفاعلية.

وضم الاجتماع ممثلين عن (إسبانيا- اليابان- المجر – فرنسا – ألمانيا – بلغاريا – بولندا – فلندا – بلجيكا -إيطاليا – هولندا – بعثة الاتحاد الأوروبي- بعثة الاتحاد الأوروبي لإدارة الحدود المتكاملة اليوبام – إضافة إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في ليبيا).