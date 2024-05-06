اجتماع موسع لمناقشة المرحلة الأولى من مشروع التعداد العام للسكان

شارك كل من وزير الحكم المحلي “بدر الدين التومي”، ووزير التخطيط “محمد الزيداني”، ووزيرة الشؤون الاجتماعية “وفاء الكيلاني” ، ورئيس مصلحة الإحصاء والتعداد، ووكيل وزارة التخطيط لشؤون التنمية المستدامة، ورئيس الهيئة العامة للمعلومات، أمس الأحد، في الاجتماع الذي عقد بمقر مصلحة الإحصاء والتعداد، و خصص لاستعراض ومناقشة الملامح الرئيسية للمرحلة الأولى من مشروع التعداد العام للسكان 2024 ـ 2025 والتعدادات المصاحبة له.

وقدم رئيس مصلحة الإحصاء والتعداد عرضا مرئيا، تناول فيه أهمية هذه المرحلة وما تقدمه من مخرجات من شأنها تقديم الدعم اللازم للتخطيط ورسم السياسات في كافة القطاعات.

كما تم عرض الخطة المستهدفة في عمليات تجهيز الخرائط اللازمة لتجميع البيانات الخاصة بحصر المباني والمساكن والمنشآت، الأمر الذي يساعد على وضع الخطط التنموية المكانية.