اجتماع موسع لمناقشة تفعيل المعبر الحدودي غدامس

تستعد وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، لإعادة تفعيل وافتتاح المعبر الحدودي غدامس “الدبداب” مع الجزائر، وذلك بعد استجابة دولة الجزائر بفتح المعبر من جانبها.
وفي هذا الصدد، عقدت اللجنة المشكلة بناءً على تعليمات وزير الداخلية عميد خالد مازن، لدراسة المشاكل التي تواجه عملية تفعيل عمل المعبر الحدودي غدامس، اجتماعاً موسعاً اليوم الخميس، بمكتب رئيس جهاز المباحث الجنائية عميد محمود عاشور، وبحضور عميد المبروك عبد الحفيظ رئيس جهـاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وعميد صلاح الدين الحريزي مدير الإدارة العامة لأمن المنافد، وعقيد إبراهيم الزطريني مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وعقيد أبوبكر الهاشمي مدير إدارة الدوريات الصحراوية بجهاز الهجرة غير الشرعية، وعقيد محمد قليـوان مدير أمن غدامس.
واستعرض الاجتماع الخطط الأمنية اللازمة لتأمين المعبر والمناطق المحيطة به، والاحتياجات البشرية والمادية التي يحتاجها لضمان إنجاح سير العمل به في استقبال المسافرين، والوقوف على المعوقات والمشاكل التي واجهت سير العمل في السابق، واقتراح الحلول الجذرية لها، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية.
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