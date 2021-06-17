اجتماع موسع لمناقشة تفعيل المعبر الحدودي غدامس

تستعد وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، لإعادة تفعيل وافتتاح المعبر الحدودي غدامس “الدبداب” مع الجزائر، وذلك بعد استجابة دولة الجزائر بفتح المعبر من جانبها.

وفي هذا الصدد، عقدت اللجنة المشكلة بناءً على تعليمات وزير الداخلية عميد خالد مازن، لدراسة المشاكل التي تواجه عملية تفعيل عمل المعبر الحدودي غدامس، اجتماعاً موسعاً اليوم الخميس، بمكتب رئيس جهاز المباحث الجنائية عميد محمود عاشور، وبحضور عميد المبروك عبد الحفيظ رئيس جهـاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وعميد صلاح الدين الحريزي مدير الإدارة العامة لأمن المنافد، وعقيد إبراهيم الزطريني مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وعقيد أبوبكر الهاشمي مدير إدارة الدوريات الصحراوية بجهاز الهجرة غير الشرعية، وعقيد محمد قليـوان مدير أمن غدامس.

واستعرض الاجتماع الخطط الأمنية اللازمة لتأمين المعبر والمناطق المحيطة به، والاحتياجات البشرية والمادية التي يحتاجها لضمان إنجاح سير العمل به في استقبال المسافرين، والوقوف على المعوقات والمشاكل التي واجهت سير العمل في السابق، واقتراح الحلول الجذرية لها، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية.