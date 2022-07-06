اجتماع موسع لمناقشة تقارير الإفصاح والشفافية

عُقِد اليوم الأربعاء، بمصرف ليبيا المركزي في طرابلس، اجتماع متابعة، ضم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ووزير المالية المكلف محمد الشهوبي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيسه عادل جمعة ، ومستشار المحافظ، ومدير الإدارة العامة للرقابة على القطاع السيادي بديوان المحاسبة.

وخُصِص هذا الاجتماع لمناقشة تقارير الافصاح والشفافية الصادرة عن المصرف المركزي ووزارة المالية، حيث تم الاتفاق على ضرورة زيادة التفصيل في البيانات، خاصة في المُحال لمراقبات الخدمات المالية بالمناطق، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بحكومة الوحدة الوطنية.

كما تم مناقشة الإجراءات المتخذَة من قِبل الحكومة بشأن إقفال النفط وآثاره على عمل محطات الكهرباء، وضرورة وضع خطوات رادعة تجاهه.

وبحث الاجتماع أيضا، ملف العلاج بالداخل والخارج، والخطوات الواجب تفعيلها وفق اجتماعات رئيس الوزراء وديوان المحاسبة في هذا الملف، وضرورة توفر الأدوية التي تساهم في دعم العلاج بالداخل.