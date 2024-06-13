اجتماع موسع لمناقشة حماية حقوق الإنسان في ليبيا

عُقِد اليوم الخميس، بديوان وزارة العدل في طرابلس، اجتماع موسع برئاسة وزيرة العدل حليمة إبراهيم، وبمشاركة سفير المملكة الهولندية لدى ليبيا، وبحضور مندوبين وزارة الداخلية ومكتب النائب العام ومندوب عن السفارة البريطانية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأفاد المكتب الإعلامي بوزارة العدل، بأن الاجتماع استعرض عدداً من المواضيع المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان في ليبيا والجهود الوطنية المتخذة في هذا الصدد.

كما استعرض الاجتماع تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان بشأن الدعم الفني وبناء القدرات لدولة ليبيا في مجال حقوق الإنسان.

وتم خلال الاجتماع تقييم برامج الدعم الفني المقدمة من مكتب المفوض السامي والشركاء الدوليين ومناقشة سبل توجيه برامج الدعم لتكون أكثر فعالية و بشكل يستجيب للمتطلبات الوطنية في هذه المرحلة.